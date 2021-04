Parma - AC Milan, LIVE de la ora 19:00 | Dennis Man, anuntat titular in duelul cu Ibrahimovic! Echipele probabile 

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Serie A pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Parma infrunta in aceasta seara, de la ora 19:00, AC Milan, intr-un meci din etapa a 30-a a Serie A.

Daca Valentin Mihaila este accidentat si va rata duelul cu echipa lui Zlatan Ibrahimovic, Dennis Man este anuntat titular de jurnalistii italieni. Antrenorul Parmei a vorbit inaintea acestui duel despre situatia celor doi romani transferati in acest sezon.

"Ma asteptam la intrebarea despre Mihaila, pentru ca au fost multe discutii legate de timpul care ii este oferit de antrenor. Nu-mi place sa discut individual, dar, cand am ajuns eu aici, Mihaila avea un singur meci. Dupa aceea, a strans un numar important de meciuri, pentru ca are calitati extraordinare. Mihaila nu s-a simtit foarte bine nici la echipa nationala, s-a intors de acolo cu mari probleme. A jucat cu infiltratii, iar noi am incercat sa-l protejam.

In ceea ce priveste atacul, suntem bine din punct de vedere numeric. Ii avem la dispozitie pe Gervinho, Man, Pelle, Traore, de la Primavera, dar si pe Cornelius. Cornelius este disponibil, dar nu pentru 90 de minute, asa ca vom discuta cu medicul", a declarat Roberto D'Aversa, potrivit site-ului Parma Live.

Inaintea acestei partide, Parma ocupa locul 19 in clasamentul din Serie A, cu 20 de puncte, in timp ce AC Milan este pe locul doi, cu 60 de puncte.

Meciul dintre Parma si AC Milan este programat de la ora 19:00

Echipele probabile:

Parma: Sepe - Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella - Kucka, Hernani, Kurtic - Man, Pelle, Gervinho

AC Milan: Donnarumma - Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez - Bennacer, Kessie - Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic - Ibrahimovic