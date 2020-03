Pompiliul Popescu: „Il stiu pe Martin Tudor de cand era junior: un om sufletist, un bun profesionist. Am pierdut un mare om de fotbal”

Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei nationale, l-a avut pe Martin Tudor atata ca pacient, cat si printre colegi.

Martin Tudor a decedat astazi, la Resita, dupa ce a suferit un infarct si nu a mai putut fi resuscitat. Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei nationale, deplangerea moartea acestuia si crede ca e o mare pierdere pentru fotbalul romanesc.

“Oh, ce veste trista! Nu auzisem de aceasta tragedie. Am lucrat impreuna la echipa nationala, cu Victor Piturca antrenor, dar il stiam de cand era junior, l-am tratat de nenumarate ori. Piturca e exigent, nu primeste pe oricine in staff. Prima data l-a adus la mine Gheorghe Staicu, cand era junior la Olimpia Satu Mare. Era mic si mi-a zis ‘vezi ca asta va ajunge un portar foarte bun’. La un an distanta l-a cumparat Steaua. In fotbal e consumul emotional destul de mare, dar depinde si de constitutia fiecaruia, de mostenirea genetica. Era un om bun, de treaba, sufletist, muncitor… Un portar foarte bun, un bun profesionist. Era un om ca lumea, este o lovitura grea aceasta veste. Toti ochii sunt pe coronavirus si alta boala merge in paralel, nu vedeti, nu a facut pauza. Condoleante familiei si regret enorm ca am pierdut un mare om de fotbal, un foarte bun profesionist si un caracter foarte frumos”, a declarat Popescu pentru Sport.ro.