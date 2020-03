Primele reactii ale fotbalistilor cu care Martin Tudor castiga titlul la Steaua! Jucatorii nu isi gasesc cuvintele: "Sunt socat, nu imi vine sa cred!"

Martin Tudor a evoluat pentru ros-albastri in perioada 1999-2005, unde a reusit sa castige 2 titluri de campion si o Super Cupa a Romaniei.

Fostul portar a decedat astazi, la doar 43 de ani, in urma unui infacrt. Colegii sai de la Steaua cu care reusea sa castige titlul de campion sunt devastati de primirea acestei vesti:

"Nu-mi vine sa cred! Este o veste...Stau pe telefoane si eu. Era la Resita cu treaba. Nu stiu nici eu foarte multe detalii. E o tragedie! Imi pare atat de rau. Nici nu stiu ce sa mai zic...", a declarat Daniel Oprita, potrivit gsp.ro.

"Sunt socat! Nu pot sa vorbesc de Tudorica... Nu-mi vine sa cred! Intelegeti-ma, va rog!", a spus si Rica Neaga.

"Nici nu imi vine sa cred. Nu stiam sa aiba probleme cu inima. Ultima data am vorbit cu el cand era la Craiova. Sunt socat, e greu sa primesti asa veste. Condoleante familiei. Cand ne gandim ce e viata asta... Si noi chiar am fost apropiati in generatia noastra, vorbeam mult, ne vedeam", a spus Petre Marin pentru ProSport.

"Am jucat impreuna la Steaua, l-am adus apoi la CFR Cluj. Am primit vestea printre primii, aici, la Resita. Sunt trist. Era un baiat deosebit, linistit, un profesionist desavarsit. Era un om foarte bun. Pe langa toate grijile cauzate de coronavirus, acum vine si vestea asta... Trebuie sa ne gandim mai mult la noi, si la sanatate...", a spus Dorinel Munteanu pentru www.sport.ro.

"Acum am aflat, suntem socati... Era foarte tanar. N-avem cuvinte, ce sa zic? Nu poti sa ai cuvinte la asa ceva... Era un baiat incredibil, n-a suparat niciodata pe nimeni. Nu cred ca s-a certat cu nimeni. Era iubit de toti jucatorii, de suporterii Stelei. Era foarte iubit de galerie, un om incredibil, n-a suparatpe nimeni. Cat am stat eu in vestiarul ala, n-a suparat pe nimeni. Trebuie sa avem grija de noi, sa mergem la controale medicale", a spus Sorin Paraschiv pentru www.sport.ro.

Martin Tudor, Daniel Oprita, Rica Neaga, Petre Marin, Dorinel Munteanu si Sorin Paraschiv au fost toti in echipa Stelei care cucerea titlul in sezonul 2004-2005.