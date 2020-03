Cariera impresionanta a lui Martin Tudor! Fostul portar a cucerit 3 trofee alaturi de Steaua

Acesta a decedat in urma unui infarct, la varsta de 43 de ani.

Martin Tudor si-a inceput cariera de fotbalist la Jiul Petrosani, in anul 1976. La varsta de 20 de ani, a debutat in prima echipa impotriva Petrolului Ploesti. A fost singurul meci jucat pentru echipa mare a Jiului, fostul portar a fiind transferat in 1997 la Olimpia Satu Mare, alaturi de care a promovat in Liga 1 si a petrecut un sezon in prima divizie.

In 1999, Martin Tudor a ajuns la Steaua, echipa pentru care a evoluat 6 ani, bifand 126 de prezente. Ulterior a semnat cu CFR Cluj, de care s-a despartit la finalul carierei pentru a merge la Universitatea Cluj. Fostul portar s-a retras din cariera de fotbalist in 2008.

Doua titluri de campion, in 2001 si 2005, si o Supercupa, in 2001, a castigat fostul portar alaturi de Steaua.