Reactia cutremuratoare a lui Paraschiv dupa ce a aflat de moartea lui Martin Tudor: "N-a suparat pe nimeni in viata lui, toti il iubeau!"

Fostul capitan al Stelei Sorin Paraschiv a fost devastat de anuntul mortii lui Martin Tudor.

Fostul portar si-a pierdut viata in urma unui infarct, la numai 43 de ani.

Paraschiv a fost socat de anuntul disparitiei lui Tudor.

"Acum am aflat, suntem socati... Era foarte tanar. N-avem cuvinte, ce sa zic? Nu poti sa ai cuvinte la asa ceva... Era un baiat incredibil, n-a suparat niciodata pe nimeni. Nu cred ca s-a certat cu nimeni. Era iubit de toti jucatorii, de suporterii Stelei. Era foarte iubit de galerie, un om incredibil, n-a suparatpe nimeni. Cat am stat eu in vestiarul ala, n-a suparat pe nimeni. Trebuie sa avem grija de noi, sa mergem la controale medicale", a spus Paraschiv pentru www.sport.ro.