VOYO Original prezintă ”Aventura, strigați ura!” - un show digital neașteptat, plin de adrenalină și suspans, cu Speak și Ștefania!

Dornici de aventură și adrenalină, cei doi au decis să înceapă anul 2022 cu o vacanță în mai multe locuri exotice: Dubai, Seychelles, Jakarta și Bali. Ceea ce se preconiza a fi o vacanță liniștită s-a transformat într-o aventură plină de suspans și situații neașteptate. În fiecare săptămână, marți, miercuri, joi și vineri, de la ora 20:00, abonații VOYO vor avea disponibile episoade noi din show-ul ”Aventura, strigați ura!”.

Pentru prima dată pe VOYO, doi dintre cei mai urmăriți artiști decid să arate toate părțile unei vacanțe departe de casă și toate experiențele prin care au trecut.

“Aventura, strigați ura! este un proiect care a început într-un moment de plină relaxare pentru mine și Ștefania. Noi am plecat la începutul anului într-o vacanță prelungită, o vacanță în care am vrut să combinăm, cum am știut noi mai bine, aventura cu relaxarea. Am documentat toate peripețiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport și testele COVID 19 pozitive, până la timpul stat în izolare și așa a ieșit un jurnal de călătorie autentic și plin de haz. Garantez că vă veți distra cu noi și nu doar atât, veți vedea peisaje de vis și detalii despre culturile zonelor pe unde ne-am plimbat”, a spus Speak.

Pentru Ștefania, ”Aventura, strigați ura!” a fost o experiență distractivă pornită din dorința de a păstra amintirile din vacanță. ”A pornit dintr-o joacă, nu ne-am așteptat să facem atât de multe episoade, nu ne-am așteptat să trecem prin atât de multe peripeții. Am râs foarte mult împreună cu Ștefan, atât la filmări, cât și la montaj, sunt sigură că și oamenii care se vor uita la episoade se vor distra copios și vor afla lucruri noi. E un proiect pornit din pura dorință de a stoca amintirile și suntem extrem de nerăbdători să vedeți primul episod”, a spus Ștefania.

După aproape două săptămâni petrecute pe plajele din Seychelles, unde s-au bucurat de frumusețile insulei și s-au împrietenit cu animalele sălbatice, Speak și Ștefania au petrecut multe ore epuizante pe drum. Ajunși în Jakarta, au avut timp să se odihnească în cele șase zile de carantină obligatorie, urmate de alte câteva zile de izolare în urma infectării cu COVID 19. Cu bateriile încărcate, au continuat aventura către locurile și experiențele planificate.

”Aventura, strigați ura!” - întâmplări reale departe de casă și situații limită, din 22 februarie, pe VOYO.

VOYO – Let’s VOYO!