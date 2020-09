Vine FINALA Campionatului National de Drift! Pilotii se pregatesc pentru testul suprem pe Transalpina

Arde Transalpina in weekend! Finala Campionatului National de Drfit e duminica de la 15.30, in direct la Pro X!

15 mii de euro pe an ii costa pe pilotii de drift doar cauciucurile Finala campionatului national de drift e duminca.

Transalpina le da pilotilor batai de cap .



"Si eu am lovit masina destul de rau anul trecut pe Transalpina. Pentru un mecanic de service sau inginer, daca vede o masina in starea aia spune: "dauna totala". Da-o la fiare vechi si iti iei 'Rabla' pe ea. Nu e cursa fara accident la mine!", spune pilotul Sorin Ene.