Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, este într-o relație cu un fost jucător de la FCSB.

În vârstă de 37 de ani, cântăreața formează un cuplu cu Alexandru Enache (24 de ani). Atacantul evoluează acum pentru CS Afumați, dar între 2020 și 2023 a fost jucătorul celor de la FCSB.

Cei doi au petrecut noaptea dintre ani la Poiana Brașov, apoi au ”fugit” într-o scurtă vacanță în Dubai. Enache va mai avea liber o scurtă perioadă de timp, având în vedere că Liga 2 începe abia în luna februarie.

”De-a lungul timpului, am fost discretă cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală! Sunt cu cineva de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc.

Că așa știi cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere!”, spunea Elena Ionescu, conform spynews.ro.

