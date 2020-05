Va mai fi sau NU obligatorie declaratia pe proprie raspundere dupa 15 mai si cine ia decizia finala? Raspunsul de ultima ora al premierului

Romania iese din izolare pe 15 mai!

Premierul Ludovic orban a facut precizari in legatura cu perioada ce va urma starii de urgenta.

Orban spune ca declaratia ar putea fi in continuare necesara. Decizia finala apartine Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

"Exista opinii pe tema asta, pana la urma va prevala decizia consiliului si o vom anunta public in timp util, astfel incat oamenii sa stie despre ce e vorba. Va exista o suma de motive care sunt deja pe site-ul MAI si in baza carora te poti deplasa in afara localitatii", a explicat Orban.

Deputatul PSD Alfred Simonis sustine insa ca romanii scana de orice restrictie incepand cu 15 mai.

"Ne aflam intr-o situatie extrem de grava, azi l-am auzit pe premier spunand ca au depus un proiect de lege care asteapta sa fie trecut de urgenta prin Parlament in ziua de joi, astfel incat vineri sa fie promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial. Simt nevoia sa ii spun premierului ca habar n-are lucruri elementare cu privire la constitutie. Articolul 84 spune ca dupa adoptarea proiectului de lege in cele doua camere este nevoie de un termen de doua zile pentru a lasa timp de contestare la Curtea Constitutionala. Dupa aceste doua zile, dupa ce presedintee promulga, e nevoie de 3 zile pentru a intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial. Acest lucru inseaman ca, din 15 mai, nu vom mai avea nicio restrictie in Romania", a spus Simonis, liderul grupului deputatilor PSD, citat de stirileprotv.ro.