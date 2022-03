Un sportiv ucrainean de doar 20 de ani a murit în război, la Harkov: "Amintire eternă"

Yevhen Malyshev, 20 de ani, efectua serviciul militar în ţara sa, după ce şi-a oprit cariera de profesionist al sporturilor de iarnă, în urmă cu doi ani.

Federaţia Ucraineană de Biatlon a confirmat tragicul eveniment.

"Federaţia anunţă moartea tragică a unui membru al naţionalei de tineret a Ucrainei, Yevhen Malyshev din Harkov, născut în 2002. Exprimăm cele mai profunde condoleanţe familiei, prietenilor şi celor dragi. Amintire eternă", a scris federaţia din ţara invadată de Rusia.

Malyshev a făcut parte din lotul de juniori din Harkov. "Eroii nu mor", au comentat mai mulţi colegi de-ai săi.

Ukrainian young biathlete was killed by russian invaders https://t.co/9NZD8Ez2NR

Yevhen Malyshev, young biathlete from Ukraine, was born in 2002. Was killed by russian invaders....#biathlon #ibu #wordcup pic.twitter.com/4sGxVknYYn