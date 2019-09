Un roman a terminat sezonul pe locul 4 cea mai dificila competitie de high diving din lume

Constantin Popovici a terminat pe locul 4 la general in Seria Mondiala Red Bull Cliff Diving si isi asigura biletul pentru inca un sezon complet in 2020.

Constantin Popovici a terminat etapa de la Bilbao (Spania) pe locul 4 si a incheiat sezonul 2019 din Seria Mondiala Red Bull Cliff Diving tot pe locul 4 in clasamentul general, la prima sa participare intr-o editie completa. Dupa un an foarte bun, in care a obtinut doua victorii la Dublin si Mostar, un loc secund in Filipine si locul 4, in acest weekend, la Bilbao, sportivul roman isi asigura participarea la inca un sezon complet in cea mai spectaculoasa si dificila competitie de high diving din lume. Constantin Popovici e multiplu medaliat la nivel national si international. Campion balcanic in 2005 si 2006 la sarituri in apa, el a absolvit Facultatea de Jurnalism din Coventry (Marea Britanie).



In acest an, RBCD a avut sapte etape: El Nido - Palawan (Filipine / 13 aprilie), Dublin (Irlanda / 12 mai), Polignano a Mare (Italia / 2 iunie), San Miguel - Azore (Portugalia / 22 iunie), Beirut (Liban / 14 iulie), Mostar (Bosnia&Hertegovina / 24 august) si Bilbao (Spania / 14 septembrie). In etapa din Spania, primele trei locuri au fost ocupate de Gary Hunt (Marea Britanie / 398.95p), Jonathan Paredes (Mexic / 390.95p) si Aidan Heslop (Marea Britanie (384.60p), in timp ce in clasamentul general pe primele trei pozitii au terminat Gary Hunt (1.160p), Jonathan Paredes (750p) si Andy Jones (540p), urmati de Popovici (470p). Din pacate pentru sportivul nostru, punctele din etapa desfasurata in Irlanda nu s-au acumulat la calasamentul general, din cauza conditiilor atmosferice extreme, asa ca Popovici a ratat de putin podiumul, din moment ce castigase acel concurs. Un alt roman, Catalin Preda s-a clasat pe locul 8 la finalul competitiei (300p).