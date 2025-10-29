Aaron Ramsey cere ajutor pentru a-şi găsi câinele. Acum două săptămâni, jucătorul galez a anunţat pe contul său de X dispariţia câinelui său Halo. Fostul jucător al OGC Nice a publicat ulterior un nou post în care promitea o recompensă de 10.000 de euro pentru orice informaţie privind localizarea beagle-ului său.

Fără niciun răspuns pozitiv, mijlocaşul echipei Pumas UNAM a dublat recompensa, potrivit BBC, ajungând astfel la 20.000 de euro.

„Dacă aveţi veşti despre Halo, nu ezitaţi să ne contactaţi. Vom fi foarte fericiţi să o regăsim. Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi”, a scris Ramsey pe X, într-o postare din 17 octombrie.

Soţia jucătorului, Colleen Ramsey, a publicat şi ea un post pe Instagram, mai pesimist: „Încă nu l-am găsit pe Halo. Nu cred că îl vom găsi vreodată”.

Beagle-ul purta un colier de urmărire, dar accesoriul nu a mai transmis nicio informaţie din 9 octombrie.

