Shane Christie, fost jucător de rugby, avea doar 39 de ani. Potrivit autorităților, decesul va fi investigat de medicul legist, iar primele informații sugerează o posibilă sinucidere.

Christie a evoluat pentru Highlanders, în Super Rugby, și pentru selecționata New Zealand Maori, fiind considerat unul dintre jucătorii importanți ai generației sale.

În ultimii ani, însă, fostul sportiv a tras numeroase semnale de alarmă privind riscurile majore pe care le aduc comoțiile cerebrale repetate în sporturile de contact.

Shane Christie bănuia că suferă de CTE

Fostul rugbist credea că suferă de encefalopatie traumatică cronică (CTE), o boală degenerativă a creierului ce poate fi diagnosticată doar post-mortem și care a fost asociată în SUA cu mai multe cazuri de sinucidere în rândul jucătorilor din NFL.

Christie își exprimase public dorința ca, după moarte, creierul său să fie studiat pentru a ajuta cercetările în domeniu: „Fără donații de creier, nu vom putea identifica cât timp durează până apare această boală. Este important să sprijinim cercetarea în Noua Zeelandă”.

În 2023, bunul său prieten și coleg, Billy Guyton, s-a sinucis și a fost diagnosticat postmortem cu CTE. În memoria lui, Christie a contribuit la înființarea Billy Guyton Foundation, organizație ce sprijină studiile despre efectele comoțiilor cerebrale. „Bill m-a motivat să am curajul să spun ceea ce gândesc despre ceea ce văd”, declara Christie anul trecut.

