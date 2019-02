Sportivii de top din Romania pot profita de imaginea lor. A aparut McCann PR Sport Division

COMUNICAT DE PRESA

Agentia McCann PR Romania isi lanseaza in mod oficial divizia specializata de consultanta strategica si servicii de comunicare in domeniul reprezentarii sportive. McCann PR Sport Division vine in completarea celor existente - FMCG &Retail, Health, Tech, Energy, Finance, Experiential Marketing & Events si Influencers Management - pentru a o oferi clientilor o plaja de competente cat mai vasta.

Lansarea diviziei de sport a McCann PR vine ca o continuare fireasca a activitatii de pana acum a agentiei, avand in vedere proiectele de anvergura dezvoltate in domeniul sportiv si in domenii conexe. Valorile asociate sporturilor – performanta, respectul, perseverenta, efortul, increderea – sunt integrate deja in toate proiectele, iar ca agentie de comunicare 360°, McCann PR are capabilitati de a integra zona de experiential marketing cu cea de comunicare si PR, fructificand, astfel, si oportunitatile de integrare a proiectelor de brand PR cu domeniul sportiv.

“McCann PR are o relatie foarte speciala cu sportul romanesc. Stim ca in spatele fiecarei legende care este astazi o sursa de mandrie pentru noi toti stau mii de ore de antrenament, stau lupte, sperante si dezamagiri - si mii de povesti de succes si de esec. Ne dorim sa spunem aceste povesti mai departe, in speranta ca ele vor fi o sursa de inspiratie pentru cat mai multi.”, spune Lavinia Chican, Senior Partner, McCann PR.

Divizia nou creata va avea o echipa dedicata si va fi coordonata de Teodor Hedesiu, PR Manager in McCann PR.

“Sportul a fost si va ramane un domeniu care naste pasiuni adevarate. Iar cand ti se da ocazia sa duci mai departe lectiile pe care ti le ofera, nu stai pe ganduri si te apuci de treaba. Si nu oricum; recunoscator pentru privilegiul de a lucra cot la cot cu actualii si viitorii campioni ai Romaniei. Sunt nerabdator si incantat ca, alaturi de intreaga echipa, sa punem in joc toate cunostintele dobandite in toti acesti ani de cand activam in industria comunicarii.”, declarat Teodor Hedesiu, Coordonator McCann PR Sport Division.

“Dupa ce, timp de peste 15 ani, am gestionat campanii si proiecte interne si internationale, cu adrenalina si recunoasteri pe masura dedicarii cu care au fost realizate, sunt bucuroasa ca lansam oficial McCann PR Sport Division. Sunt sigura ca pasiunea lui Teo pentru sport si expertiza sa in domeniul comunicarii vor ajuta ca acest nucleu sa capete noi dimensiuni”, a spus Imola Zoltan, Managing Partner, McCann PR.

In decursul ultimilor ani, agentia McCann PR a dezvoltat servicii de consultanta strategica, pozitionare si comunicare pentru mai multi clienti din aceasta arie de activitate. Intre aceste proiecte se numara coordonarea timp de peste 12 ani a comunicarii Turneului de tenis din circuitul ATP - BRD Nastase - Tiriac Trophy, reprezentarea jucatorului profesionist de tenis Horia Tecau, consultanta strategica de comunicare pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, realizarea de activari de PR si evenimente in cadrul BRD Bucharest Open – turneu din circuitul WTA, gestionarea relatiei cu presa si a canalelor de social media pentru jucatoarea profesionista de tenis Simona Halep, organizarea de evenimente in cadrul proiectului Cupa Coca-Cola, conceptul si dezvoltarea campaniilor de promovare a parteneriatului dintre ENGIE Romania si clubul de handbal feminin CSM Bucuresti etc.