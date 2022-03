Șoc la Survivor România 2022! Cătălin Zmărăndescu, eliminat din competiție: „Încrederea foarte mare în oameni e un defect!”

Consiliu tensionat pentru Faimoși, care după eliminarea Nataliei Duminică, din ediția trecută, au pierdut un membru important. Faimoșii au pierdut jocul de imunitate de luni, în fața Războinicilor, la ștafetă, iar în consiliul de marți seară au rămas în șase oameni.

TJ Miles a fost alegerea echipei pentru eliminare, în timp ce Elena Chiriac, care a câștigat Imunitatea Individuală, a ales-o pe Mari Fica, pentru a o propune spre eliminare. Marian Drăgulescu, câștigătorul la bărbați a Imunității Individuale a șocat pe toată lumea, alegându-l pe Cătălin Zmărăndescu.

În jocul de marți seară, Faimoșii au reușit să câștige în premieră jocul de comunicare, primind astfel mesaje de la familie. Șocul a venit la Consiliu, când prezentatorul a anunțat numele concurentului eliminat: Cătălin Zmărăndescu, sub privirile șocate ale Laurei Giurcanu și ale Elenei Chiriac.

Zmărăndescu: „Încrederea foarte mare în oameni este un defect”

„Asta este, mă întorc acasă la familia mea. De când a început competiția am fost eu și doar eu, nu m-am schimbat cu nimic, am rămas același om, doar că am devenit mult mai răbdător și mult mai înțelegător.

Dacă ar fi să mă rezum la un singur lucru, ar fi acela că indiferent de ce cred eu, e o experiență pe care nu o voi uita ușor, peste 20 de ani probabil îmi voi aduce aminte de ea și le voi povesti copiilor mei, de ce nu și nepoților.

Dacă am învățat un lucru e acela că prietenii se nasc în timp, în timp foarte mare și faptul că am încredere foarte mare în oameni e un defect, sper ca pe viitor să îmbunătățesc lucrul ăsta și să nu mai am încredere”, au fost primele cuvinte ale lui Zmărăndescu la ieșirea din concurs.