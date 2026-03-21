Explozie de emoție și performanță, aseară, pe scena Românii au talent. Un moment de o sensibilitate și o forță rar întâlnite a reușit să oprească timpul în loc și i-a făcut pe Smiley și Pavel Bartoș să apese butonul auriu pentru o fetiță de doar 8 ani. Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență.

Anastasia Horbatsevych a oferit, aseară, un moment spectaculos de acrobații aeriene, în care grația, curajul și controlul s-au îmbinat într-o demonstrație care i-a lăsat fără cuvinte pe jurați. La doar 8 ani, pentru ea, scena este locul în care se simte cu adevărat liberă: „Mă simt liberă când sunt la înălțime, mă simt ca și cum aș zbura și oamenii mă aplaudă. Îmi place foarte mult și voi continua să mă antrenez”.

În spatele momentului spectaculos stă însă și o realitate dură. Anastasia trăiește aproape de zona de conflict și, în ciuda fricii, continuă să-și urmeze visul: „Orașul meu este foarte aproape de război. Uneori sunt foarte speriată când merg la școală sau la antrenament, dar continui să mă antrenez. A fost foarte greu de când a început războiul”.

„Când sunt bombardamente nu pot să merg să mă antrenez și mi-e foarte greu. Cel mai mare vis al meu este să se termine războiul, să se poată întoarce toți oamenii acasă”, a mai spus ea.

Momentul său a stârnit ropote de aplauze din partea publicului, dar și din partea juraților: „M-a cam terminat acest moment, asta pentru că sunt și eu mamă. Am văzut-o pe mama ta după ce ai făcut un exercițiu mai greu și atunci mi s-a rupt sufletul în mii de bucăți. Ești minunată. M-ai emoționat și n-am mai văzut în viața mea un copil atât de mic care să facă lucruri atât de grele”, a spus Andra.

La rândul său, Andi Moisescu a subliniat nivelul excepțional al prestației: „Eu vreau să vă spun că sunt șocat de nivelul de performanță pe care l-am văzut în acest moment pe scenă. Am văzut zeci de acrobați excepționali aici, dar ce am văzut acum la Anastasia le întrece pe toate. Ești unul dintre cei mai talentați copii din lume”.

Impresionați de talentul ei, Smiley și Pavel Bartoș nu au ezitat să apese butonul auriu, oferindu-i șansa de a merge direct în semifinală, într-un moment care a ridicat sala în picioare: „Cu delicatețe, cu blândețe, cu tot sufletul, această fetiță merită Golden Buzz!”, a zis Smiley.

Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:28 – 24:02, la nivelul publicului național 4+, în medie, peste 1,6 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem. În minutul de aur, la ora 21:48, peste 2 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 7,9 puncte de rating și 29,1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4,2 puncte de audiență și 15,3% share.

Medea Matei, Sarah Llewellyn, Ansamblul Basarabenii, Samuel Durbac, Zarria, Polina Troshchak, Tiago Suma, Magic Marius, David Tabacaru, Petru Moiseev și Anastasia Horbatsevych sunt concurenții care au primit aseară 3 sau 4 de „DA” și merg în etapa următoare.

Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete vor întâlni alți concurenți talentați vinerea viitoare, de la 20:30, la PRO TV.

