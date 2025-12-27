Nu mai puțin de cinci fotbaliști români importanți, printre care Dennis Man, Valentin Mihăilă și Horațiu Moldovan, au decis să facă pasul cel mare de sărbători, profitând de vacanțele exotice pentru a oferi inelul partenerelor lor.



Decembrie a devenit luna decisivă nu doar pe teren, ci și în viața personală a „tricolorilor”. După ce Dennis Man și Valentin Mihăilă au dat tonul logodnelor la începutul lunii, Ovidiu Moruțan a completat lista chiar în aceste zile. Mijlocașul a ales Dubaiul pentru momentul special, acolo unde își petrece sărbătorile de iarnă alături de colegii săi de la Parma. Viitoarele soții nu au ratat ocazia și s-au fotografiat împreună, sărbătorind noul statut.



Nici campionii din Superliga nu au rămas datori la capitolul romantism. Alexandru Pantea, fundașul celor de la FCSB, a profitat de pauza competițională și a ales un decor spectaculos în Bali pentru a pune marea întrebare, departe de frigul din țară.



„Mi s-a oprit inima pentru câteva secunde”



Cel mai intens moment pare să fi fost trăit însă de Horațiu Moldovan și iubita sa, Aza Gabriela. Artista a descris cu lux de amănunte clipele trăite la primirea inelului:

„În niciun caz nu mă așteptam să fie acum, în perioada asta. Au fost peste 100 de trandafiri, a fost foarte greu când am luat buchetul în mână, am fost în șoc. Ce puls? Cred că mi s-a oprit, hahah. Mi s-a oprit pentru câteva secunde, nu cred că mai bătea. Am început amândoi să plângem. A fost ceva unic”, a spus Aza pentru PRO TV.

