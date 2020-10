S-au dus la o ecografie si au ramas UIMITI de reactia bebelusului! Cum a fost surprins copilul si care a fost MESAJUL OBSCEN transmis de el

Un cuplu din Marea Britanie a mers la doctor pentru a-si vedea micutul intr-o ecografie.

Ceea ce s-a intamplat in timpul scanarii i-a lasat fara cuvinte pe cei doi tineri. In imaginile cu copilul se pare ca acesta este plictisit, casca, iar apoi se intoarce intr-o parte.

In cele din urma, satul de faptul ca toti ochii erau atintiti asupra lui, bebelusul i-a socat pe parinti aratandu-le degetul mijlociu.

"La inceput era cam timid. Fusese timid si in scanarile anterioare, isi acoperea fata si casca de parca ar fi spus ca il obosim. Spre sfarsitul ecografiei a inceput sa se ascunda din nou ca si cand ar fi spus: 'Mi-ai facut destule fotografii, acum lasa-ma in pace'.



Am incercat sa il mai vedem putin si cu 5 minute inainte de final, a decis sa ne arate degetul mijlociu ca si cum ar spune: 'E suficient, mama si tata, lasati-ma in pace'. Cred ca va fi un mic 'terorist' dupa ce se va naste, dar cred ca voi rade mult alaturi de el", a declarat tanara viitoare mamica, insarcinata in 38 de saptamani.

