S-a lasat de facultate si a devenit MILIARDARA in euro de pe canapea! Cum a facut aceasta tanara de 32 de ani 1,5 miliarde de euro

Cand le-a spus prietenilor si familiei planul ei, nimeni n-a crezut ca lucrurile vor lua o asemenea amploare.

Melanie Perkins, o antreprenoare australianca in domeniul tehnilogie, este CEO si fondatoare a Canva, un tool online de design care valoreaza miliarde de euro!

Tanara nascuta la Perth a studiat Comunicare, Psihologie si Comert la University of Western Australia, dar a renuntat la cursuri pentru a construi Fusion Books, prima ei companie. Tool-ul ajuta la crearea de albume foto online. Melanie s-a folosit de experienta pentru a-si testa ideile pe care le avea pentru Canva. In 5 ani de la crearea Fusion Books, compania a devenit cea mai importanta din domeniul sau in Australia si s-a extins in Franta si Noua Zeelanda. Alaturi de Cliff Pbrecht si de Cameron Adams, Melanie a pornit si Canva, care prelua principiile Fusion Books, dar le extindea la o scara mult mai larga de necesitati ale utilizatorilor. Firma are acum 650 de angajati si opereaza in Sydney, Manila sau Beijing.

Dupa pandemie, afacerea lui Melanie si-a dublat valoarea. Oamenii au lucrat de acasa si au descoperit facilitatile pe care Canva le ofera. Averea femeii de 32 de ani este estimata astazi la 1,5 miliarde de euro! E a 3-a cea mai bogata femeie din Australia!