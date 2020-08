Reincrcare in 20 de minute pentru 480 km autonomie si electricitate gratis pentru 3 ani! Cine vrea sa il bata pe Elon Musk in propria curte

Cea mai mare autonomie de pe piata, garantia parcurgerii a 480 km dupa doar 20 de minute de incarcare, si 3 ani de electricitate gratuita.

Astfel incearca Lucid Air sa ii bata pe cei de la Tesla, printr-o miscare de marketing in cel mai pur stil Elon Musk. Nu numai ca Air are cea mai mare autonomie de pe piata, de pana la 832 km (spre exemplu, Tesla Model S are cu 185 km mai putin, iar Mercedes a anuntat o distanta maxima de 700 km pentru noul EQS), dar ii bate si la alt capitol sensibil pentru masinile electrice: reincarcarea.

Lucid a ajuns la un acord in SUA cu cea mai mare retea de incarcare din tara, Electrify America, astfel ca proprietarii masinii lor nu vor plati nici macar un dolar pentru "realimentare".

Timpul scurt de reincarcare inseamna ca dupa mai putin de 30 de minute poti sa mergi linistit din (Las) Fierbinti-Targ pana in Vama Veche si inapoi. Daca ai de gand sa faci ce face Celentano, nu uita totusi sa dormi suficient. Masina nu are inca pilot automat :).

Bolidul care prinde pana la 378 km/ora, accelereaza de la 0 la 100 km/ora in 2.5 secunde si dezvolta 1000 cai-putere va fi lansat pe 9 septembrie, la un pret estimat la 100.000 de dolari.