Alexandru Delea a fost alesul publicului în Marea Finală Survivor România 2022, finala 'disputându-se' între el și Elena Chiriac. Delea a ajuns în finală după ce s-a impus pe traseu în fața lui Ionuț Popa, colegului său de la Războinici și a Elenei și a primit colanul de imunitate. În semifinală, Războinicul Ionuț Popa a intrat la votul publicului, acolo unde Elena s-a calificat în finală.

Ionuț Popa, dezvăluiri în direct la „Ora exactă în sport”



Antrenorul de fitness a avut un parcurs sigur în competiție, fiind unul dintre cei mai buni din tabăra Războinicilor. Ionuț Popa a reușit să ajungă până în faza finală, iar astăzi a fost prezent în platoul emisiunii „Ora exactă în sport”, acolo unde a vorbit despre pasiunea pentru sport, dezvăluind cu ce echipă a ținut atunci când era mic.

„Am jucat fotbal când aveam 19 ani, la Inter Petrila, de unde sunt eu, de acolo. Am jucat un an, dar m-am lăsat. Țineam cu Steaua când eram mic, atunci când mergeam la fotbal, cu ei țineam”, a dezvăluit Ionuț Popa la PRO Arena.

Sportivul a dezvăluit și cât de intens s-a pregătit pentru provocarea Survivor România 2022, spunând ce adversar de la Faimoși i-a pus cele mai multe probleme.

„O cursă cu Spartan are 21 de kilometri de alergare montan, pe acel traseu sunt 30 de obstacole. Anul trecut am participat la două curse și am avut 45 de obstacole în total. M-a ajutat foarte mult în competiție, oamenii văd produsul final, văd ce am făcut eu acolo, dar nu știe nimeni câtă muncă am depus.

Mă trezeam la 5 dimineața și mergeam să mă antrenez, nu puteam să mă antrenez mai târziu în parc pentru că era foarte cald, mă trezeam la 5, la 6 eram în parc, mă antrenam. Cred că m-am antrenat zilnic, nu știu câte pauze am avut.

TJ Miles a fost mereu adversarul meu când a fost la Faimoși, el era cel mai bun din acea echipă. Eu tot timpul intram și jucam cu el, pentru a-mi ajuta echipa. E foarte greu să fii constant acolo, am rămas eu și Ștefania constanți, dar la ei nu era constanță. Ei nu au fost o echipă de la început, fiecare încerca să domine, să arate că el e mai bun”, a declarat Războinicul.

Ionuț Popa, despre momentele în care și-a dorit să renunțe



Întrebat dacă au existat momente în care a simțit că cedează în timpul competiției, Ionuț Popa a oferit un răspuns sincer: „Am avut două momente, primul a fost în care corpul meu nu răspunea fizic absolut deloc. Eram cu TJ la start și când s-a dat startul, el a plecat înaintea mea, nu mi-am imaginat treaba asta pentru că nu mi-a luat niciodată startul, el venea întotdeauna în urma mea. Atunci mă gândeam ce mai caut în competiție dacă nu mai pot?

Eu voiam, dar corpul meu nu îmi răspundea. Atunci chiar m-am dus pe bancă, la colegii mei și le-am spus: 'eu nu pot intra, nu mă simt bine, nu am energie'. Cred că a mai fost un moment psihic, cu fiul meu, îmi era foarte dor de el, aveam și comunicările acelea, ne gândeam foarte mult la cei de acasă. Dar sunt puternic psihic, fizic nu aveam cum atunci, dar am fost puternic psihic”.

Războinicul care vrea să intre în Cartea Recordurilor



Înainte de aventura din Republica Dominicană, Ionuț Popa se pregătea să intre în Cartea Recordurilor, provocându-se să facă cele mai multe burpees într-o oră. Actualul record este de 951, iar sportivul spune că se va pregăti din nou pentru a reuși să îl doboare.

„Urmăresc acest obiectiv, dar am nevoie de puțin pentru a mă acomoda, să mă antrenez, în primul rând, pentru că este foarte greu. Cine crede că este ușor să faci burpees-uri”.

Totodată, Ionuț Popa a vorbit și despre foștii săi colegi de echipă și a dezvăluit care este motivul pentru care nu va mai ține legătura cu Alexandru Nedelcu, cel care s-a supărat pe el după ce l-a nominalizat pentru a fi eliminat.

„Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, dar acum când ne-am întors am vorbit foarte puțin, suntem pe un grup. Cu siguranță nu voi rămâne prieten cu toți, în special cu Nede, o spun acum, pentru că ieri nu m-am așteptat să spună ce a spus. Adică, tu știi adevărul, de ce mai spui acum că vrei un de ce după atâta timp? Dacă vrea și acum să îi spun un de ce, îi spun, dacă te face pe tine să te simți mai bine, ai fost slab, de când suntem la Tigrii, nu ți-ai mai adus aportul, iar asta nu o spun eu, o spune clasamentul!”