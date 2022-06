Alex Delea a fost alesul urmăritorilor Survivor România 2022, fiind preferatul publicului român. Delea s-a 'luptat' în Marea Finală cu Elena Chiriac și a ieșit învingător la votul telespectatorilor. Războinicul s-a calificat direct în finală după ce i-a învins categoric pe Elena Chiriac și Ionuț Popa pe traseu.

Ulterior, Faimoasa Elena Chiriac și Războinicul Ionuț Popa au intrat la votul publicului, iar tânăra campioană la taekwando a strâns mai multe voturi decât Ionuț Popa.

Alex Delea, poveste savuroasă legată de finala UEFA Champions League



Alexandru Delea a fost prezent în platoul „Ora exactă în sport”, acolo unde a vorbit despre trofeul câștigat și premiul de 100.000 de euro, dar și de pasiunile pe care le are. Câștigătorul Survivor România 2022 a dezvăluit care sunt echipele sale favorite, relatând un moment savuros de pe 28 mai, când știa că se dispută finala UEFA Champions League.

Delea a declarat că se întreba cu Alexandru Nedelcu, colegul său, care sunt echipele care dispută finala și cine a reușit să ia trofeul. Mai mult, Războinicul a dezvăluit că primul lucru pe care l-a făcut când s-a urcat în avion a fost să verifice rezultatele din toate campionatele Europei.

„Am jucat fotbal, handbal, am făcut box, înot, am făcut toate sporturile practicabile, în mod normal, în afară de baschet. Fotbal am făcut, am jucat în Medgidia, de acolo sunt.

Ador fotbalul, e sportul meu preferat. Atunci când am ieșit din Survivor eram în avion, îmi cumpărasem internet tot drumul și am luat toate țările la rând. România, Italia, Spania, Champions League, tot, pentru că nu am știut absolut nimic, nu știam cine a câștigat. De mic sunt stelist, actual FCSB-ist, în afară, normal, Real Madrid.

Am plecat exact când trebuia să joace cu PSG. Eram foarte curios, îmi place foarte mult Cristiano Ronaldo, Manchester United. Am avut foarte multe întrebări, era 28 mai, acolo știam toate zilele, mă uitam după soare la oră. Stăteam în baracă, știam că poate a început meciul, ziceam: 'oare cine joacă? oare cum joacă?' Eram cu Nedelcu și îi spuneam: 'băi, oare cine e în finală?!'

Atât de multe întrebări, la care nu primeam niciodată răspuns, iar când am văzut ce s-a întâmplat, în toate campionatele, erau strânse aproape toate. Real Madrid am văzut că s-a detașat mult. FCSB - CFR Cluj, incredibil ce poate să facă CFR-ul, nu-i mai smulge nimeni nimic, incredibil. Am zis că e mai bine că nu am văzut”, a declarat Alex Delea la PRO Arena.