Fostul portar de la Unirea Urziceni, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova a povestit cum au decurs negocierile cu Neluțu Varga pentru al doilea ”mandat” al său în Gruia, după întoarcerea din Arabia Saudită.



Auzind că acesta are oferte mai bune și că poate rămâne fără portarul lituanian, Neluțu Varga s-a arătat dispus să-i ofere acestuia contractul dorit. Digisport.ro scrie că Arlauskis încasa atunci 85.000 de euro lunar, un record absolut pentru fotbalul românesc!



Giedrius Arlauskis a povestit cum au decurs negocierile cu Neluțu Varga



Între 2020 și 2021, Arlauskis a lecat din România și a evoluat pentru Al-Shabab, în Arabia Saudită. S-a întors pentru o scurtă perioadă la CFR Cluj, iar în 2023 și-a încheiat cariera după o ultimă experiență la Universitatea Craiova.



„Dacă începeai negocieri cu Marian Copilu, care era președinte acolo, și ajungeai la acord fără permisiunea lui Varga, nu se semna nimic. Marian din start mi-a spus că pentru campionatul românesc e o sumă prea mare, dar Neluțu, în stilul lui, mi-a spus: 'Da, sufletul meu, inima mea, cum să pleci de aici? Îți dau ce vrei'.



Am zis 'Am ofertă de acolo, de acolo, îmi dau mai mulți bani'. El a zis 'Rămâi aici, nu pleci nicăieri'. Nu stătea nimeni cu pușca la cap și-ți spunea să semnezi”, a spus Arlauskis, pentru sursa citată anterior.



Cele mai mari provocări pentru Arlauskis au fost în prima parte a carierei, când lituanianul a evoluat pentru Watford în Premier League și pentru Espanyol în La Liga. Acesta nu a prins, însă, foarte multe partide, iar CFR Cluj l-a readus în campionatul nostru în sezonul 2017-2018.



CV-ul lui Arlauskis



De-a lungul carierei sale, lituanianul a cucerit șapte titluri de campion în primul eșalon românesc și a strâns un total de 240 meciuri în Liga 1.



Pe lângă cele 7 titluri ale României, portarul se poate lăuda și cu două Supercupe ale României, o Cupă a Ligii, o Cupă a României și o Cupă a Rusiei, pe care a cucerit-o în anul 2012, pe când evolua pentru Rubin Kazan.

