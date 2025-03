Mașina este un BMW M4 CS 2025. Doar 10 bucăți sunt în toată lumea, iar aceasta este singura din Europa cu un body kit special. Are 550 de cai putere, dar poate ajunge la peste 1.000!



Va fi prezentată sâmbătă, la ora 12:00, în cadrul ”DropDown 4”, cel mai mare eveniment dedicat tuningului auto din România, iar apoi va face turul Europei la mai multe saloane auto renumite.



”Cireașa de pe tort” este Salonul Auto de la Essen, din Germania, care găzduiește cel mai mare eveniment auto de pe continentul nostru.



”E o mașină orientată mai mult spre circuit. Sunt doar 10 body kit-uri și e singurul din Europa. E o mândrie, deoarece prin acest proiect am pus România pe harta tuningului mondial. Se muncește de trei săptămâni non-stop, inclusiv sâmbătă și duminică, pentru a putea să o terminăm la timp pentru prezentarea oficială.



Mașina ne-a ajuns abia în ianuarie și am început să demontăm mare parte din caroserie. S-au înlocuit aripile, capota și bara complet. Apoi am început procesul de tăiere, suntem primii din țară care au avut curaj să taie o mașină nouă și atât de scumpă. Practic, am băgat flexul în mașină”, a spus Ionuț Toma.