Într-o zi crucială pentru viitorul țării, liderul de la Chișinău a mizat pe o culoare cu o dublă semnificație.



Maia Sandu s-a prezentat la urne într-un costum sobru și elegant, compus din două piese, într-o nuanță intensă de albastru regal. Ansamblul, format dintr-un sacou cambrat, cu un cordon discret în talie, și o fustă conică midi, a fost completat de o pereche de pantofi negri cu toc mediu. Întreaga apariție a inspirat seriozitate și rafinament, fiind o declarație vizuală de forță și încredere.



Culoarea care trădează direcția



Alegerea nuanței de albastru regal nu a fost deloc una întâmplătoare. Culoarea este un simbol universal al stabilității, încrederii și autorității, calități esențiale pentru un lider. Însă, în contextul politic actual al Republicii Moldova, semnificația este mult mai profundă: albastrul este culoarea dominantă a drapelului Uniunii Europene.



Așadar, nu este exclus ca prin ținuta sa Maia Sandu să-și fi dorit să sublinieze vizual și fără echivoc orientarea pro-europeană a țării, transmițând un mesaj subtil, dar ferm, despre dorința de integrare în familia europeană.



Mesajul vizual a fost susținut de un discurs la fel de tranșant, în care i-a chemat pe cetățeni la vot. "Votul vostru decide soarta țării, așa arătăm lumii că Moldova nu e doar o țară mică cu inima mare, ci cu oameni demni care nu își vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro", a spus președinta.



Aceasta a încheiat, subliniind direct miza scrutinului: "Am votat pentru un parlament cu care să putem păstra în continuare pacea, care respectă Moldova și cetățenii săi, cu care să construim în continuare direcția europeană".

