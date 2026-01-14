La data de 8 septembrie 2019, într-o perioadă în care se lupta cu dependența de alcool și substanțe psihoactive, Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu, a provocat un grav accident de circulație.

Mario Iorgulescu a dispărut în Italia

În urmă cu doar câteva zile, direct din Italia, acolo unde este internat de șase ani într-o clinică pentru tratarea problemelor de sănătate pe care le are, Mario Iorgulescu a acordat un interviu jurnalistului Dan Capatos, primul de la teribilul accident.

Gino Iorgulescu, tutorele legal al lui Mario Iorgulescu, nu a știut nimic despre interviul acordat de fiul său și a reacționat prin intermediul unui comunicat oficial.

Acum, cazul Mario Iorgulescu ar fi luat o turnură bizară. Dan Capatos, jurnalistul care l-a intervievat pe Mario Iorgulescu, a anunțat că fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a dispărut în Italia și nimeni nu mai poate lua legătura cu el.

”Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească”, a spus jurnalistul.

Conform GSP, oficialii LPF au confirmat faptul că Gino Iorgulescu a plecat de urgență din România.

Mario Iorgulescu, condamnat pentru ucidere din culpă



În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău, potrivit Știrile PRO TV.



Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.



A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre Șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I.



Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.



La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță

Foto / Captură Cancan.ro

