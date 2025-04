De la ora 23:30, la PRO TV și pe VOYO, telespectatorii vor fi martorii unui moment istoric: Marea Finală!

Survivor România | Marea Finală

Doar trei concurenți au mai rămas în lupta pentru titlul suprem: Uwe Dai, Raul și Vasile. Trei personalități puternice, trei stiluri diferite de joc și un singur trofeu, care-i va aduce marele premiu de 100.000 de euro.

Vasile e gata să dea totul pentru victorie: „Din punctul meu de vedere, am demonstrat că merit din plin acest trofeu și mi-l doresc enorm”, spune el înainte de finală. Pentru Uwe Dai, miza este dublă – onoare și pragmatism: „Cum se zice: ochii pe premiu. Și, cum se zice la noi acasă, indiferent ce întreprinzi, la capăt, adu banii acasă”, declară acesta. Raul, cel care a fost neclintit pe parcursul competiției, rămâne fidel principiilor sale: „Nu am frici, nu am avut și nici nu voi avea. Singura mea frică este de Dumnezeu.”

Survivor România | Ce spune Daniel Pavel

În această seară, unul dintre ei va fi declarat câștigătorul Survivor România 2025, într-o finală cu totul specială. Pentru prima dată în istoria show-ului, foștii concurenți care au ajuns până la unificare vor avea un cuvânt de spus, influențând decisiv deznodământul. Dar, în cele din urmă, ultimul cuvânt îl vor avea traseele – acolo unde totul se decide. “Acum, pentru prima dată în istoria Survivor România, foștii concurenți care au rezistat până la Unificare, vor avea puterea de a influența deznodământul în ceea ce privește cursa către trofeu. Dar, în final, totul va depinde de cei trei concurenți rămași în competiție. Ei își vor decide propriul drum către trofeu”, spune Daniel Pavel.

Va fi o noapte de foc. Mizele sunt uriașe, emoțiile ating cote maxime, iar telespectatorii vor putea urmări o confruntare care promite să intre în istorie. Marea Finală Survivor România – în această seară, de la 23:30, la PRO TV și pe VOYO. Cine va pleca acasă cu titlul de Survivor și cei 100.000 de euro? Aflăm în doar câteva ore.