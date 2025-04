Fost soldat și expert în arte marțiale, Yassine Cheuko a devenit extrem de cunoscut după ce a devenit bodyguard-ul lui Lionel Messi și și-a creat și o comunitate de fani.

Prezent alături de Messi atât în timpul meciurilor, cât și în viața de zi cu zi a fotbalistului argentinian, Yassine Cheuko a impresionat prin devotamentul său și prin atenția acordată campionului mondial.

Bodyguard-ul lui Lionel Messi, interzis de MLS

Yassine Cheuko nu va mai putea să stea la marginea terenului şi nici să intre pe teren, atunci când un fan aleargă în direcţia starului argentinian au decis cei de la MLS.



"Nu mă mai lasă să intru pe teren. Am lucrat în Europa timp de şapte ani în Ligue 1 şi Champions League. În toată această perioadă, doar şase spectatori au intrat pe teren. De când am ajuns în Statele Unite, în numai 20 de luni, am avut 16 oameni care au intrat pe teren. E o mare problemă aici şi nu sunt eu problema.

Lăsaţi-mă să îl ajut pe Messi. Iubesc MLS şi CONCACAF, dar trebuie să lucrăm împreună. Iubesc să dau o mână de ajutor.

Simt că fac parte din familia lui şi muncesc din greu să îl protejez. Nu doar fizic, ci şi psihic, deoarece are mare încredere în mine, iar eu îi ofer toată atenţia mea. Este un tip umil", a declarat Yassine Cheuko, potrivit goal.com.

Cu cât este plătit omul care îl protejează pe Lionel Messi

Persoana care are misiunea să-l apere pe Lionel Messi se numește Yassine Chueko și este un fost soldat american, care a participat la misiunile din Irak și Afghanistan. În plus, bărbatul este luptător MMA.

Presa internațională a dezvăluit că Yassine Chueko ar fi plătit cu 250.000 de dolari pe lună, ceea ce înseamnă 3 milioane de dolari pe an.