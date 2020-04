"Iti spune daca ai fost infectat dupa voce!" Americanii lanseaza aplicatia pentru COVID-19

Americanii dezvolta o aplicatie pentru telefon care iti poate spune daca ai sau nu coronavirus.

Cercetatorii americani au creat o aplicatie care iti spune daca ai coronavirus sau nu, doar printr-o analiza a vocii.

Aplicatia este facuta de cercetatorii de la Universitatea Carneige Mellon din Pennsylvania si desi abia prinde contur, promite sa fie cea mai ieftina metoda de diagnosticare a virusului.

Intr-un interviu acordat recent, Benjamin Striner, un cercetator care a absolvit Universitatea Carneige Mellon si lucreaza la aplicatie a facut un review al acesteia.

"Am vazut multe competitii pentru cel mai ieftin si rapid diagnostic pe care il poti primi. Exista cateva variante care sunt destul de ieftine si relativ precise, insa nimic nu ar putea fi mai ieftin si mai simplu decat sa vorbesti in telefon", a declarat Benjamin Striner conform Daily Star.

Conform Sputnik News, aplicatia nu a fost inca aprobata de institutiile avizate.

Site-ul web al aplicatiei explica modul in care aceasta actioneaza si functioneaza: "Scorul este o notare de la 1 la 10 care iti spune ca exista posibilitatea ca vocea ta sa prezinte simptome ale COVID-19. Cu cat notarea este mai mare, cu atat exista sanse sa fii infectat. In plus, sistemul iti evolueaza si capacitatea pulmonara, acolo unde este posibil."

Cu toate astea, cercetatorii sustin ca aplicatia nu poate fi folosita pentru a inlocui testarile nedicale, ci doar pentru a ajuta oamenii.