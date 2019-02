OFICIAL | A semnat Cholo! Simeone devine al doilea cel mai bine platit antrenor al lumii dupa ce si-a pus semnatura pe un contract pana in 2022

Diego "Cholo" Simeone ramane antrenorul lui Atletico pana in 2022. El a preluat echipa in 2011!

"Cholo" Simeone are sansa de a intra in galeria celor mai longevivi antrenori. El si-a prelungit contractul cu Atletico Madrid pana in 2022 si va avea un salariu urias, scrie presa spaniola.

Atletico Madrid a confirmat astazi semnarea unui contract pentru inca trei sezoane cu Diego Simeone, tehnician care a implinit 48 de ani si care si-a petrecut ultimii 8 ani pe banca formatiei madrilene.

Al doilea cel mai bine platit antrenor din lume



Potrivit MARCA, Simeone va incasa 22 de milioane de euro anual! Doar Pep Guardiola, antrenor la Manchester City, castiga mai mult. Acesta are un salariu de circa 23 de milioane de euro pe an.

Inainte sa se desparta de nationala Chinei, si Marcello Lippi statea mai bine la venituri. Acesta incasa tot 23 de milioane de euro pe an.

Cifrele lui Simeone la Atleti

Diego Simeone a stat pe banca lui Atletico la 412 meciuri. El a castigat 252 dintre ele, iar in 216 echipa nu a incasat gol.