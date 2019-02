"Gata, vreau la Barcelona!" Starul de la Bayern care a primit ordin de la sotie sa se transfere la Barca! Cum arata blondina: GALERIE FOTO

Mijlocasul Thiago Alcantara, fiul lui Mazinho, s-a transferat de la Barcelona la Bayern Munchen in vara lui 2013. Acum, sotia sa ii cere sa se mute din nou, insa in sens opus.

Thiago Alcantara, in varsta de 27 de ani, fiul lui Mazinho si fratele lui Rafinha, evolueaza la Bayern Munchen din 2013. Bavarezii l-au cumparat la acea vreme cu 25 de milioane de euro de la Barcelona, echipa care l-a lansat in fotbalul mare. International spaniol, Thiago poate fi protagonistul unei mutari in sens opus. Sotia sa i-a cerut sa discute o posibila mutare inapoi la Barca, scrie cotidianul spaniol AS.

Thiago Alcantara este insurat cu frumoasa Julia Vigas, care i-a daruit si un copil. De mai bine de cinci ani ei traiesc impreuna la Munchen, dar Julia s-a cam saturat de Bavaria si vrea inapoi in Spania. Potrivit AS si The Sun, Julia este coproprietar al unui hotel pe Costa Brava si ar vrea sa locuiasca acolo.

Thiago are o relatie buna cu jucatori importanti ai Barcelonei, precum Busquets si Jordi Alba, insa totul depinde de disponibilitatea lui Bayern de a-l vinde. Pe de alta parte, in ultimul an presa din Spania a mai scris ca Thiago ar fi o solutie buna pentru mijlocul Barcelonei lui Valverde.

17 meciuri si 2 goluri are Thiago in acest sezon in Bundesliga



115 meciuri are Thiago in total in campionatul german, acesta punctand de 14 ori

