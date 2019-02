Transfer important la echipa lui Dragnea! Pe cine a adus pentru a lovi decisiv in razboiul cu Craiova

Turris-Oltul Turnu Magurele este lider in Liga 3, in seria in care evolueaza si FCU Craiova.

AFC Turris-Oltul Turnu Magurele este lider in Seria 3 a Ligii 3 (34p), devansandu-le pe Flacara Horezu (32p), FCU Craiova (30p) si ACS Steagul Rosu Municipal Brasov (29p). Clubul este finantat de firmele lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, iar echipa este pregatita de antrenorul principal Erik Lincar si de secundul Csaba Borbely, ambii campioni in Liga 1, primul cu Steaua, al doilea cu Otelul Galati.

In prima parte a campionatului, capitanul Marian Constantinescu (37 ani) si-a reziliat contractul cu gruparea teleormaneana, dar lotul a fost puternic si i-a cuprins pe Liviu Bajenaru (mijlocas, 34 ani, ex-FCSB, Astra, Otelul, Chiajna, Gaz Metan, Juventus), Mario Mihai (mijlocas, 19 ani, ex-FCSB si Academica Clinceni), Claudiu Juncanaru (mijlocas, 22 ani, ex-FC Botosani si Farul), Cristian Balgiu (mijlocas, 24 ani, ex-Tg. Mures si Juventus, imprumutat de la Chiajna), Alin Pencea (mijlocas, 26 ani, ex-Chiajna si Chindia), Catalin Savin (fundas, 28 ani, ex- Gaz Metan, Chiajna si Rapid) si Mihnea Vlad (mijlocas, 19 ani, imprumutat de la Dinamo). Alti jucatori cu importanti au fost Ionut Poiana (ex-FCSB), Claudiu Dragu (ex-CSU Craiova), Alexandru Fotescu (ex-Hermannstadt), Mihai Pahontu (ex-Astra) si Bogdan Matei (ex-Branesti si Chindia).

Cum in 2019 lupta cu Craiova lui Mititelu, cu Flacara Horezu si cu echipa fanilor brasoveni va fi foarte dura, in aceasta pauza de iarna teleormanenii s-au intarit cu golgheterul la zi al Ligii 2, Adrian Voicu (26 ani, atacant, ex- FC Voluntari), venit de la Geto-Dacica Bucuresti, care a marcat de 14 ori in prima parte a campionatului si a fost unul dintre cei mai in forma fotbalisti din esalonul secund. Tot acum au mai fost transferati Cristian Ciobanu (mijlocas, 24 ani, ex-Dinamo, Chiajna, "U" Cluj, Juventus), Antonio Cruceru ( mijlocas, 22 ani, ex-Viitorul, Chindia, FC Arges, Petrolul) si Remus Tranca (mijlocas, 20 ani, ex-CSU Craiova).

Echipa din Teleorman va juca vineri, 15 februarie, un meci amical impotriva liderului Ligii 2, Sportul Snagov, pe stadionul din Izvorani. Primul meci oficial al "alb-albastrilor" este programat pe 2 martie, de la ora 15.00, pe terenul Viitorului Domnesti.