INCREDIBIL! Scandal monstru la TVR: au interzis-o pe post dupa ce a rabufnit in direct! Ce s-a intamplat cu una dintre cele mai importante voci ale postului

Campionatele Nationale de gimnastica de la Ploiesti au adus o premiera la TVR.

Specialista in gimnastica Alina Alexoi nu si-a facut aparitia la postul de comentariu. Conform Gazetei Sporturilor, jurnalista a fost interzisa de conducerea TVR in urma discursului critic pe care l-a avut live in timpul Europenelor de la Glasgow.



Contactata pentru a comenta, Alexoi n-a raspuns apelurilor facute de ziaristi.

Comentariu TVR la Nationalele de Gimnastica e asigurat de Monica Bucur, parte a departamentului Sport al Televiziunii.

"Vreau sa stie toata lumea: comentez la telefon. As vrea sa stiu cine raspunde, sa aiba puterea cineva din TVR sa recunoasca daca a gresit sau nu. Nu e deloc usor, e frustrant, oamenii trebuie sa stie adevarul. Imi cer scuze pentru calitatea sunetului. E frustrant cand ma uit la comentatorii de langa mine cu casti la monitor si eu sunt pe telefon. Mi-a amortit urechea. Nu mai am maini sa caut informatii pentru ca stau pe telefon. Sper sa-mi deconteze televiziunea convorbirea, comentariul pe care il fac de pe telefonul meu", a spus Alexoi in august, la Glasgow.