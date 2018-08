INCREDIBIL! Ce s-a intamplat la cateva secunde dupa ce comentatorul TVR a rabufnit in direct: "Nu mai pot, e frustrant! Oamenii trebuie sa stie adevarul!"

Probleme pentru Televiziunea Romana la Europenele de Gimnastica de la Glasgow.

Dupa cateva minute, Alexoi a primit o pereche de casti pentru a continua transmisiunea. "Ii rog pe colegii de la Bucuresti sa-mi spuna daca sunt auzita! Ma auziti? E mult mai bine cu casti. Sper sa-mi recuperez starea inaintea finalei", a spus Alina Alexoi pe post.

_____________________________________________________________________________

Alina Alexoi, jurnalista TVR aflata la Glasgow pentru a comenta Campionatele Europene de Gimnasitca, a rabufnit in direct, in timpul comentariului.

Aceasta a marturisit ca din cauza ca nu-i merge casca, este nevoita sa comenteze la telefon competitia.

"Vreau sa stie toata lumea: comentez la telefon. As vrea sa stiu unde e greseala, sa aiba puterea cineva din TVR sa recunoasca daca a gresit sau nu. Nu e deloc usor, e frustrant, oamenii e bine sa stie adevarul. Imi cer scuze pentru calitatea sunetului. As vrea sa trecem prin studio, nu mai pot, am amortit.

E frustrant cand ma uit la comentatorii de langa mine cu casti la monitor si eu sunt pe telefon. Mi-a amortit urechea. Nu mai am maini sa caut informatii, pentru ca stau pe telefon. Sper sa-mi deconteze televiziunea convorbirea, comentariul de pe telefonul meu", a fost manifestul Alinei Alexoi in timp ce comenta in direct competitia europeana de la Glasgow.