EXCLUSIV | "Mi-a fost rusine de Totti! Mi-am trimis prietenii sa lipeasca afise!" Ce amintiri incredibile are Sumudica din perioada Astra

Antrenorul roman si-a adus aminte de perioada petrecuta la Astra.

In sezonul 2016-2017, Marius Sumudica o califica pe Astra in grupele Europa League, unde giurgiuvenii le intalneau pe AS Roma, Viktoria Plzen si Austria Viena. Performanta antrenorului roman nu s-a oprit aici. A acumulat 8 puncte si a reusit sa se califice in primavara europeana cu Astra de pe locul secund, in spatele Romei, care a adunat 12 puncte.

Sumudica si-a adus aminte de perioada pe care a petrecut-o la clubul giurgiuvean si a relatat ce a facut la returul meciului cu echipa lui Francesco Totti.

"Eu am vorbit cu Dani Coma acum doua zile, imi e dor de ce am facut impreuna. Tot ce am realizat a fost cu el si cu domnul Buduru. Intr-un dialog cu el, mi-a spus: "Sumi, in momentul in care noi am luat campionatul, crede-ma ca ai avut cele mai proaste conditii in cei 7 ani de cand eu la Astra!".

Niciodata nu m-am gandit ca va ajunge sa retrogradeze! Sa cazi in halul asta, nici macar sa nu prinzi barajul, pentru mine este o enigma. Am prieteni acolo, este echipa unde am realizat cele mai mari performante, calificare in primavara europeana. Cu o echipa unde imi trimeteam prietenii in oras sa lipeasca afise pentru a veni suporterii la stadion.

Asta am facut cu Roma, ca imi era si rusine de Totti. Am strans 6-7.000 de suporteri. Au venit pe Arena Nationala si erau 6-7.000 de suporteri. Imi era si rusine, noi am jucat pe Olimpico cu 80.000", a dezvaluit Sumudica la Ora Exacta in Sport, la PRO X.