Iker Casillas, umilit în direct la TV de o superbă jurnalistă spaniolă: cum a ajuns ținta glumelor

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul portar Iker Casillas a devenit ținta ironiilor în Spania, după ce jurnalista Ainoa Perez a dezvăluit la TV că acesta i-a apreciat absolut toate fotografiile de pe Instagram.

TAGS:
Ainoa Perez de LemaReal MadridIker Casillas
Din articol

În cadrul unei emisiuni de divertisment din Spania, jurnalista Ainoa Perez de Lema și-a arătat profilul de Instagram, arătând publicului și prezentatorilor că fostul căpitan al lui Real Madrid a reacționat cu aprecieri la fiecare imagine publicată de ea. Tânăra a transformat situația într-un motiv de amuzament pe seama activității online a fostului fotbalist.

„El vede o fată și dă like la tot. Sunt convinsă că în spatele fiecărui like al său se află o mică onomatopee”, a spus Ainoa Perez de Lema.

În aceeași notă, unul dintre moderatorii emisiunii a detaliat modul în care acționează Casillas pe rețelele de socializare.

„Cred că el funcționează pe principiul: dacă vede păr lung – like. Dacă vede că 50% din fotografie este culoarea pielii – like. Degetul îi merge de la sine”, a adăugat prezentatorul.

  • Ainoa perez de lema 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reacții dure din partea fanilor

Comportamentul lui Casillas, ajuns la 44 de ani, a atras critici din partea suporterilor, care au luat cu asalt mediul online pentru a-l taxa.

„Iker, calmează-te, poți să-i fii tată! De la o asemenea legendă, la un asemenea disperat. E trist să vezi cum te faci de râs”, i-au transmis fanii pe internet.

Publicul asociază această expunere digitală a fostului portar cu perioada de după divorțul de jurnalista Sara Carbonero. Cei doi s-au căsătorit în 2016, au doi copii, dar relația s-a încheiat printr-o separare oficială.

Pe plan sportiv, Iker Casillas a câștigat cu Real Madrid cinci titluri în La Liga, două Cupe ale Regelui și trei trofee ale Ligii Campionilor. Alături de naționala Spaniei, a ridicat din postura de căpitan trofeul Cupei Mondiale și două titluri de campion european.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!