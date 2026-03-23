În cadrul unei emisiuni de divertisment din Spania, jurnalista Ainoa Perez de Lema și-a arătat profilul de Instagram, arătând publicului și prezentatorilor că fostul căpitan al lui Real Madrid a reacționat cu aprecieri la fiecare imagine publicată de ea. Tânăra a transformat situația într-un motiv de amuzament pe seama activității online a fostului fotbalist.
„El vede o fată și dă like la tot. Sunt convinsă că în spatele fiecărui like al său se află o mică onomatopee”, a spus Ainoa Perez de Lema.
În aceeași notă, unul dintre moderatorii emisiunii a detaliat modul în care acționează Casillas pe rețelele de socializare.
„Cred că el funcționează pe principiul: dacă vede păr lung – like. Dacă vede că 50% din fotografie este culoarea pielii – like. Degetul îi merge de la sine”, a adăugat prezentatorul.
Reacții dure din partea fanilor
Comportamentul lui Casillas, ajuns la 44 de ani, a atras critici din partea suporterilor, care au luat cu asalt mediul online pentru a-l taxa.
„Iker, calmează-te, poți să-i fii tată! De la o asemenea legendă, la un asemenea disperat. E trist să vezi cum te faci de râs”, i-au transmis fanii pe internet.
Publicul asociază această expunere digitală a fostului portar cu perioada de după divorțul de jurnalista Sara Carbonero. Cei doi s-au căsătorit în 2016, au doi copii, dar relația s-a încheiat printr-o separare oficială.
Pe plan sportiv, Iker Casillas a câștigat cu Real Madrid cinci titluri în La Liga, două Cupe ale Regelui și trei trofee ale Ligii Campionilor. Alături de naționala Spaniei, a ridicat din postura de căpitan trofeul Cupei Mondiale și două titluri de campion european.