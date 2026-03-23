În cadrul unei emisiuni de divertisment din Spania, jurnalista Ainoa Perez de Lema și-a arătat profilul de Instagram, arătând publicului și prezentatorilor că fostul căpitan al lui Real Madrid a reacționat cu aprecieri la fiecare imagine publicată de ea. Tânăra a transformat situația într-un motiv de amuzament pe seama activității online a fostului fotbalist.

„El vede o fată și dă like la tot. Sunt convinsă că în spatele fiecărui like al său se află o mică onomatopee”, a spus Ainoa Perez de Lema.

În aceeași notă, unul dintre moderatorii emisiunii a detaliat modul în care acționează Casillas pe rețelele de socializare.

„Cred că el funcționează pe principiul: dacă vede păr lung – like. Dacă vede că 50% din fotografie este culoarea pielii – like. Degetul îi merge de la sine”, a adăugat prezentatorul.