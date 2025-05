Potrivit rezultatelor oficiale anunțate de BEC, George Simion a obținut 3,7 milioane de voturi, adică un procent de 40,94%, în timp ce Nicușor Dan a fost votat de 1,84 milioane de alegători, adică un 20,95%.



Primarul Bucureștiului s-a distanțat de Crin Atonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR, care a fost pe locul doi la primul exit poll, după George Simion.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB și fost membru AUR, a comentat rezultatele alegerilor din primul tur. Omul de afaceri îl vede pe Simion drept favorit pentru cea mai înaltă funcție a statului.



„E surpriză mare. Nu mă așteptam să intre Nicușor Dan în turul 2. Mă așteptam la o finală Simion – Antonescu. Mă așteptam ca Antonescu, care e mai bun politician, cu trei partide în spate, să intre în turul 2. Așa era normal. La Simion mă așteptam să ia 30-35%



Gigi Becali: ”Eu nu-i fac campanie lui Simion”

Se aștepta, totuși, la o creștere după ce a venit cu Georgescu la vot. Simion a luat votanții pe care i-a avut la alegerile trecute și votanții lui Georgescu, plus vreo 500.000 de oameni care au votat pe emulație. Eu m-am certat cu Simion din cauza declarației date față de mine. Atunci am plecat din AUR. Îmi mențin declarațiile date de Simion, dar aici e vorba de demnitatea mea. Dacă se schimbă ceva, cum a fost cu Georgescu, mă sucesc.



Am aceeași părere despre Simion, dar mă țin de cuvânt. Mi-a zis să-l iert, că a greșit. M-am împăcat cu el. Mi-a dat mesaj de Sf. Gheorghe, mi-a dat mesaje. Era la Muntele Athos și m-a sunat de acolo. Să țin dușmănie? De ce?



Pe 18 martie am primit un mesaj de la el. Mi-a zis că are nevoie de ajutorul meu în turul 2, cu Nicușor Dan. 'Nea Gigi, am nevoie de tine în turul 2 cu Nicușor Dan'. I-am zis: 'Dacă intri cu Nicușor Dan, vei fi din nou băiatul meu'. Dar mai are el nevoie să fie băiatul meu? E deja președinte. Nu mai are nevoie să-i fac campanie! Eu nu-i fac campanie lui Simion, nu mai are nevoie.



Eu am avut multe mesaje pentru el. Oricum, nu am fost neapărat un prieten, ci mai mult ținea cont de sfaturile mele. Îmi mențin tot ce am spus despre el. L-am iertat, dar nu mă dezic de ce am zis. Am spus și că e inteligent și foarte muncitor. Am zis că e viclean, nedemn și mincinos. Dar și foarte deștept și foarte muncitor”, a spus Gigi Becali, la Digi24.



