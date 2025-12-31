Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Olimpiu Moruțan a fost cedat liber de contract la greci în vară după ce a plecat de la Ankaragucu în iulie.



La Aris, Moruțan a bifat până acum 16 apariții.



Olimpiu Moruțan, țintă principală pentru un club din Superliga: ”E bun pentru noi, ne-ar ajuta”



Fără gol marcat în Grecia, Moruțan e principala țintă a celor de la Universitatea Craiova în această iarnă. Fotbalistul a plecat în vara lui 2021 de la FCSB și s-ar putea întoarce în Superliga sub formă de împrumut.



Sorin Cârțu, președinte de onoare la Universitatea Craiova, a vorbit despre Moruțan, despre care a spus că e un jucător interesant și că s-ar plia în angrenajul lui Filipe Coelho.



”E un jucător interesant, ar fi bun pentru noi. Cred că ne-ar putea ajuta”, a spus Sorin Cârțu pentru Pro TV și Sport.ro.



Cifrele lui Moruțan

