Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Olimpiu Moruțan a fost cedat liber de contract la greci în vară după ce a plecat de la Ankaragucu în iulie.
La Aris, Moruțan a bifat până acum 16 apariții.
Olimpiu Moruțan, țintă principală pentru un club din Superliga: ”E bun pentru noi, ne-ar ajuta”
Fără gol marcat în Grecia, Moruțan e principala țintă a celor de la Universitatea Craiova în această iarnă. Fotbalistul a plecat în vara lui 2021 de la FCSB și s-ar putea întoarce în Superliga sub formă de împrumut.
Sorin Cârțu, președinte de onoare la Universitatea Craiova, a vorbit despre Moruțan, despre care a spus că e un jucător interesant și că s-ar plia în angrenajul lui Filipe Coelho.
”E un jucător interesant, ar fi bun pentru noi. Cred că ne-ar putea ajuta”, a spus Sorin Cârțu pentru Pro TV și Sport.ro.
Cifrele lui Moruțan
- FCSB: 107 meciuri jucate, 14 goluri înscrise, 30 pase decisive
- FC Botoșani: 59 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 5 pase decisive
- Pisa: 46 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 9 pase decisive
- Galatasaray: 36 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 5 pase decisive
- Ankaragucu: 35 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 4 pase decisive
- Aris: 16 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- ”U” Cluj: 15 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă