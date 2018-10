FOTO Fotbalistii romani lupta pentru salvarea unei tinere bolnave de cancer

Mai multi fotbalisti din Romania incearca sa stranga bani pentru operatia unei tinere mame bolnave de cancer.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

De Gabriel Chirea

Raluca, mama unei fetite de 2 ani si 4 luni, a fost diagnosticata cu cancer de colon in stare destul de avansata. In prezent se incearca eliminarea metastazelor pulmonare prin chimioterapie si tratament biologic, urmand partea cea mai importanta a acestei aventuri: operatia. Pana acum, aceasta nu s-a putut face din cauza tumorii foarte extinse. Cu toate acestea, o clinica din Turcia o asteapta pe Raluca la operatie, dandu-i mari sanse de vindecare totala. Insa este nevoie de ajutor financiar, pentru ca operatia este costisitoare si Raluca are nevoie de 80.000 euro. "Va implor, haideti sa o ajutam pe Ralu! E o luptatoare si va invinge, insa si cei mai puternici luptatori au nevoie de ajutor uneori, iar acum este necesar sa ne tinem toti de mana impreuna cu ea!", au transmis prietenii femeii, care au reusit sa stranga deja 43.000 de euro in ultimele 2 luni.

Mai multi jucatori din Liga 1 au sarit si ei in ajutorul Ralucai, donand tricouri proprii sau ale unor jucatori celebri care sa fie scoase la vanzare in cadrul unei licitatii, iar sumele stranse sa finanteze costisitoarea operatie. Printre acestia se afla Andrei Dumitras (tricou cu semnaturile jucatorilor de la FC Botosani), George Tucudean (tricou cu autografele mai multor fotbalisti de la CFR Cluj), Andrei Marc (tricou cu autografe de la jucatorii Concordiei Chiajna), Alexandru Mateiu (tricou CSU Craiova cu semnaturile jucatorilor olteni), Florin Bratu (tricou cu autografele jucatorilor de la Dinamo), Catalin Stefanescu (tricou cu autografele fotbalistilor de la Poli Iasi), Alexandru Maxim (minge, plus tricouri semnate de la Mainz si nationala), Lucian Cazan (tricou cu semnaturi de la Petrolul), Sorin Tabacaru (tricouri cu semnaturi de la FC Arges si FC Voluntari), Ciprian Deac (tricoul purtat la Rapid), Ovidiu Popescu (tricou FCSB), Gabriel Tamas (tricou FCSB), Cristi Tanase (tricou FCSB), Vlad Achim (tricou cu semnatura de la Viitorul), Doru Popadiuc (tricou FC Voluntari), Venelin Filipov (tricou cu autografe de la Zalgiris Vilnius) si Raul Gonzalez (tricou cu semnatura de la Al Saad SC).

Mai multe informatii aici

Donatii directe se pot face aici:

Pentru RON: RO77RNCB0680054235460001, titular: Anastasiu Raluca Adriana, deschis la Banca Comerciala Romana

Pentru EUR: RO50RNCB0680054235460002, titular: Anastasiu Raluca Adriana, deschis la Banca Comerciala Romana