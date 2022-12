Internaționalul bazilian, Hulk, în vârstă de 36 de ani, și fosta sotie, Iran Angelo de Souza, erau împreună de 12 ani când s-au despărțit oficial în iulie 2019. La câteva luni după, fotbalistul a început o relație cu Camila Souza (32 de ani), nepoata fostei soții, lucru ce a devastat-o pe Iran.

Ba mai mult, cei doi s-au căsătorit și au adus pe lume o fetiță, în timp ce fosta soție încă suferea din cauza trădării venite nu doar din partea fostului soț, ci și din partea celei pe care o trata ca pe o fiică. Pentru a-și manifesta furia, aceasta a adresat cuplului un mesaj dur pe rețelele sociale:

"Minciunile și trădarea sunt ca niște cuțite. Ne taie carnea, ne fac să sângerăm, să ne uscăm, să murim puțin pe dinăuntru. Dar pentru cei care îl au pe Dumnezeu în viața lor, această moarte înseamnă renaștere. Eu renasc cu fiecare dezamăgire și cu fiecare minciună care este demascată, pentru că Isus m-a făcut puternică."

"I-am dat totul acestei fete de când a venit pe lume. Mi-am sacrificat visele de atâtea ori pentru că visele ei să devină realitate. Și aici nu mă refer doar la bunuri materiale, pentru că acestea sunt ușor de oferit atunci când ai bani, ci la dragoste, afecțiune, atenție, respect... totul.

"Îmi cunoștea slăbiciunile, nesiguranța, durerea, temerile și avea dragostea mea necondiționată. Ea mi-a gestionat viața și pentru mine tot ceea ce spunea era bun, era corect, era etic. Era perfectă în toate și i-am dat direcția vieții mele. Dacă am greșit, Doamne, a fost pentru că am iubit-o și am avut prea multă încredere."

Hulk și Iran au avut trei copii de-a lungul căsniciei lor.

