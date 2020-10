FABULOS! Acuzat ca a folosit baza de date a MAI pentru a cauta detalii despre Vladuta Lupau! Ce a facut fiul unui milionar roman

A dat de probleme!

Victor Micula, fiul lui Viorel Micula care este unul dintre patronii de la European Drinks, a fost pus sub urmarire penala deoarece ar fi folosit baza de date MAI pentru a cauta detalii despre celebra cantareata Vladuta Lupau, conform G4media.

In anul 2018, Victor Micula ar fi fost la volanul unui Mercedes alaturi de iubita sa si niste prieteni, iar in drum spre Oradea, fiul omului de afaceri l-ar fi sicanat pe un conducator de Opel. In urma incidentului din trafic, soferul de frica s-ar fi ascuns intr-o benzinarie de unde a si sunat la numarul de urgenta 112.

Conducatorul de Opel a reusit in cele din urma sa fuga, dar Victor Micula a cerut ajutorul unui prieten politist pentru a-l prinde. Politistul l-ar fi ajutat sa-l caute prin oras pe soferul Opelului, insa fara succes.

Fiul omului de afaceri a mers la sediul Politiei, iar acolo i s-a permis accesul in zona restrictionata a Biroului de Supravegheri Video. Avand la indemana baza de data ale MAI, acesta cautat informatii despre soferul Opelului, dar si date despre celebra cantareata Vladuta Lupau.

"In seara zilei 21 aprilie 2018 (...), suspectul Victor Micula a intrat in aceeasi incapere unde isi desfasura activitatea suspecta Ile Camelia, si anume in Politia Municipiului Bihor Biroul Supravegheri Video, unde, in prezenta unei persoane aflate in cercul sau relational, cu folosirea userului si parolei numite Ile Camelia, care si-a dat acordul prealabil in acest sens, a accesat nelegal, in interes personal, cu depasirea limitelor autorizarii permise agentului de politie Ile Camelia, mai multe baze de date gestionate de Ministerul Afacerilor Interne, si anume Evidenta Auto, Evidenta Persoane, respectiv Evidenta Pasapoarte, in scopul de a afla date confidentiale in legatura cu o persoana de sex feminin (interpreta de muzica populara), respectiv cu privire la membrii familiei acesteia, fapt care a produs indignarea unor lucratori de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor - Serviciul Actiuni Speciale, care se aflau la acea ora in sediul Politiei Municipiului Oradea", Parchetul Bihor catre G4media.ro.

Alaturi de Victor Micula, mai sunt pusi in urmarire penala si alti patru politisti din Oradea. Vladuta Lupau este sotia fostului jucator de la CFR Cluj, Adrian Rus (26 de ani)

