„Tatăl lui Neymar le-a făcut semn!” Detalii despre momentul în care Vlăduța Lupău a făcut poze cu starul lui PSG 

Fană înfocată a lui Neymar, cântăreața a reușit să se fotografieze cu superstarul lui Paris Saint-Germain, chiar la meciul din Champions League cu Leipzig. Brazilianul a fost accidentat și a stat în tribune, chiar în zona în care se afla și artista, care a mers să se pozeze cu el.

Adrian Rus, fost fotbalist la CFR Cluj, retras în 2020, a vorbit despre momentul în care iubita sa și-a văzut idolul și cum a reacționat aceasta.

„Ea a ținut foarte mult să meargă la meci. Am cumpărat biletele, și-a cumpărat tricoul din banii ei, am mers la meci și a fost extrem de dezamăgită când a auzit că nu joacă Neymar. Am zis, totuși, să mergem la meci, iar la meci ea era cu ochii după Neymar.

La un moment dat, cineva i-a trimis un mesaj pe Instagram și i-a spus că Neymar e acolo. Vlăduța l-a văzut în tribună și m-a întrebat dacă nu putem să mergem să facă o poză cu el, de la distanță sau măcar să apară în cadru.

Am mers și, când am făcut poză, atunci s-a uitat Neymar și a făcut semnul păcii. Ea s-a întors, i-a făcut cu mâna, dar el n-a mai făcut niciun gest. La pauză, i-am zis Vlăduței că acum e momentul să-și îndeplinească acest vis”, a povestit iubitul cântăreței pentru Cancan.

„Tatăl lui i-a făcut cu mâna Vlăduței!”

Fostul jucător a dezvăluit că cel care a jucat un rol important în întâlnirea artistei cu Neymar a fost chiar tatăl brazilianului, care a sesizat tricoul de pe cântăreață, câștigat la licitație și le-a făcut semn bodyguarzilor să o lase să treacă.

„La tribuna oficială e foarte greu să ajungi, sunt câte doi-trei bodyguarzi. L-am văzut, l-am strigat, dar nu ne-a văzut pentru că era foarte multă lume. Din câte am înțeles, el n-a mai făcut poze cu nimeni de când a început pandemia.

Eu cred că ea a avut norocul acesta datorită tricoului pe care-l purta. E un tricou ediție limitată, în care Neymar a jucat și, probabil, i-a atras atenția. La un moment dat, l-am văzut pe tatăl lui, care i-a făcut cu mâna Vlăduței și, când s-a uitat spre mine, l-am rugat dacă se poate să facă o poză. A spus să meargă la tribuna oficială. Când am vrut să urcăm acolo, bodyguarzii nu ne-au lăsat, dar le-a făcut un semn tatăl lui Neymar.

A luat-o de mână, a dus-o în loja lor, a ieșit Neymar și au făcut poză. Eu n-am avut acces, doar am întrebat dacă pot să merg mai aproape ca să pot face poza, dar mi s-a spus că nu și au făcut ei pozele”, a adăugat Adrian Rus.