Extravaganta la cote maxime! Cum arata apartamentul din Bucuresti vandut cu 8 milioane de euro

Cartierul Floreasca este pe cale sa se imbogateasca cu un nou complex rezidential alcatuit din trei turnuri cu apartamente si o cladire de birouri.

Proiectul apartine dezvoltatorului imobiliar One United Proprieties, care a reusit o tranzactie colosala prin vanzarea celui mai scump penthouse. Apartamentul de la etajul 20 al cladirii, a fost vandut la aproximativ 8 milioane de euro, cu TVA inclus. Pretul este unul record pentru piata imobiliara din Romania si include si mobila si designul.

Structura apartamentelor este aproape finalizata in proportie de 80%, subsolurile au fost finalizate, iar urmatorul pas este montarea fatadei. Apartamentele sunt foarte cautate, dupa cum declara vicepresedintele de vanzari, Beatrice Dumitrascu.

"Ritmul de vanzari in cadrul complexului este de 3-4 apartamente pe luna. Am ajuns la aproximativ 200 de apartamente contractate pana in rezent, printre care si penthouse-ul de la etajul 20", a declarat pentru Profit.ro.

Extravagantul penthouse va avea o suprafata de peste 1000 de metri patrati, va avea si o piscina interioara, chiar langa living. Apartamentul este imbracat in sticla, privelistea va fi de 360 de grade.

Complexul va dispune de 247 de apartamente, distribuite in cate doua turnuri a cate 15 etaje, iar turnul cu penthouse va avea 20 de etaje. Complexul numit One Mircea Eliade, face parte din ansamblul One Floreasca City care cuprinde fosta hala Ford, care urmeaza sa fie restaurata, modernizata si transformata in spatiu de retail operat de Auchan Romania. In cadrul acestora este construita si o cladire de birouri de clasa A, sub numele de One Tower. Investitiile se ridica al 100 de milioane de euro.