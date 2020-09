Inca un jucator de la FCSB de care Gigi Becali vrea sa SCAPE: "Asta mai poate juca la noi?!"  Pe cine vrea sa dea afara patronul ros-albastrilor

FCSB ar putea ramane fara inca un jucator, dupa ce patronul refuza sa ii mai plateasca salariul.

Aristidis Soiledis ar fi urmatorul care pleaca de la FCSB, din cauza ca Gigi Becali nu ar mai fi dispus sa ii plateasca salariul fotbalistului care a suferit repetate accidentari si a fost mai mult indisponibil, anunta ProSport.

Patronul nu ar vrea sa procedeze asa cum a facut cu Marko Momcilovic, fotbalist care nu a reusit sa se impuna in tricoul ros-albastrilor din cauza accidentarilor repetate, caruia i-a platit mai bine de un an salariul fara sa joace.

Becali i-a prelungi pe inca un an contractul lui Soiledis, insa salariul sau a fost micsorat de la 13 000 de euro la jumatate din suma odata cu pandemia de coronavirus. Problemele grecului s-au accentuat la revenirea in Romania, iar ros-albastrii nu s-au putut baza pe el in startul sezonului.

Fundasul ar fi fost trimis la mai multe controale medicale, insa conform ProSport, patronul nu mai poate suporta situatia lui si refuza sa ii mai plateasca salariul de 6 500 de euro fara ca el sa joace.

"Soiledis asta mai poate sa joace la noi? Vorbiti cu el si vedeti care este treaba. Eu nu mai tin la echipa jucatori care nu pot sa joace apti suta la suta de mai bine de sapte luni. Nu ii platesc degeaba in plina criza de pandemie. Repetam si cu asta cazul Momcilovic?", ar fi comunicat Gigi Becali oamenilor din club conform ProSport.