Eric de Oliveira se implică umanitar în conflictul de la granițele României: „Operațiunea pusă la cale de fotbalist!”

Eric a luat legătura cu Junior Moraes, fotbalistul celor de la Șahtior Donețk, și face toate pregătirile pentru a-i putea prelua și aduce la București pe fotbaliștii brazilieni care vor ajunge la granițele României în zilele următoare.

„În seara aceasta (n.r. vineri) am vorbit cu Junior Moraes. El nu prea vorbeşte cu presa pentru că ar putea fi afectat de declaraţiile pe care le dă. Însă are un plan.

Pentru că se zvoneşte acolo că o să aibă o oprire a focului de 24 de ore, pentru că au început să intervină guvernele ale tuturor ţărilor care au străini acolo. Şi se gândeşte să închirieze un autocar şi să facă o deplasare până la una dintre vămile României.

Şi atunci, m-am pus la dispoziţia lor să închiriez unu sau două autocare şi să luăm toţi brazilienii care o să vină, să îi ducem la Bucureşti, pentru că au de gând să plece în Brazilia. Sezonul acesta în Ucraina se regăsesc mulţi jucători din Brazilia. Inclusiv una dintre soţiile jucătorilor a născut în urmă cu o lună şi ar fi păcat să nu ajutăm.

Nu este vorba doar de Moraes. Am aflat acum, în ciuda faptelor care se întâmplă, că trei jucători de la o echipă acolo, din oraşul meu natal, au fost la impresarul meu. Încerc să ajut pe toată lumea.

Azi am dat un telefon la MAE şi am întrebat care sunt condiţiile ca să vină în România. Au spus că în momentul în care o să traverseze vama, o să primească o viză de tranzit şi de atât au nevoie să ajungă acasă”, a explicat Eric, pentru Look Sport.

Campionatul de fotbal din Ucraina a fost suspendat pentru 30 de zile, după ce Rusia a invadat țara, joi.