Elena Chiriac, mai sexy ca niciodata! Cum s-a fotografiat in costum de baie?

Cea mai tanara concurenta din cel mai recent sezon al Fermei nu se dezmite si arata in continuare la fel de sexy, asa cum a obisnuit in Ferma.

Se pare ca are si mai multa incredere in ea decat inainte, pentru ca pentru profilul de Instagram s-a lasat fotografiata in costum de baie, mai senzuala ca oricand.

Elena s-a nascut in Bucuresti, dar in prezent locuieste in Marea Britanie, unde merge si la facultate. Tot in aceeasi tara se afla si mama ei. Tanara vine des in vizita in Romania, aici are prietenii, pe tatal si pe fratele sau si toate amintirile frumoase.

Elena este multipla campioana la Taekwondo si de cand se stie a facut sport. In paralel, a fost si model si a studiat actoria la Londra.