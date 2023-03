Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) a lansat o acuzație pentru ministrul Eduard Novak, în care a reieșit faptul că fostul președinte al FRC și-a premiat tatăl cu peste o sută de mii de euro.

„Novak l-a premiat pe tatăl lui Novak!

112.000 de euro pentru Karoly Novak, aprobat / ministrul Sportului, Carol Novak

SNST a intrat în posesia documentelor care arată modul în care au fost acordate premierile pentru sportivii și antrenorii care au participat la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, desfășurate în perioada 24 august – 6 septembrie 2021”, este o bucată din comunicatul emis de SNST.

Eduard Novak răspunde acuzațiilor SNST, după ce „l-a premiat pe tatăl său cu 112.000 de euro”

Ministrul a răspuns, în conescință, acuzațiilor, precizând faptul că i se înscenează incrimări de doi ani de zile. Eduard Novak a specificat faptul că tatăl său, Karoly Novak, a fost antrenorul său și că toți cei din staff au fost premiați în urma fiecărui rezultat obținut pentru România la competițiile de la Jocurile Olimpice la care a participat.

„Sindicatul Național Sport și Tineret de 2 ani de zile face tot posibilul să murdărească numele meu. Timp de doi ani acest sindicat, în frunte cu Andy Nagy, nu a făcut altceva decât să denigreze instituția pe care o reprezint. Am depus plângere penală și un proces civil, deoarece fiecare situație este folosită pentru a-mi defăima numele.

Având în vedere ultimele informații false, lansate astăzi de Sindicatul Național Sport și Tineret, fac următoarea clarificare:

La fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, la care am participat și am avut rezultate pentru România, a fost premiat și staff-ul, așa cum se întâmplă în orice sport. Tatăl meu este un antrenor emerit, mi-a fost mereu alături și a făcut parte din staff-ul meu. El a fost premiat și în 2008, când am câștigat prima medalie și în 2012, când am luat aurul olimpic și în 2016. În ceea ce privește premierea acordată pentru Tokyo 2020, Comitetul Național Paralimpic (CNP), prin adresa 514/2021, a înaintat la Ministerul Sportului premierile în baza HG 1447/2007. Lista persoanelor premiate este numită de forul de specialitate (Federația de Ciclism) și CNP, iar ea se face la fiecare ediție în parte.

În fapt, discutăm despre performanțe și premieri conform prevederilor legale”, a scris Eduard Novak pe Facebook.

Acuzația adusă lui Novak