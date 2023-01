Cei doi s-au întors rapid la antrenamentele campioanei en-titre din Franța după finalul Campionatului Mondial, astfel că au primit liber după meciul disputat pe 1 ianuarie, cu Lens, scor 1-3. Prieteni extrem de buni, Mbappe și Hakimi au zburat împreună la New York.

Jucătorii au vrut să se bucure de oraș fără să fie „întrerupți” de fanii care i-ar putea recunoaște, ținând cont că amândoi sunt extrem de populari, astfel că au ales să se deghizeze.

Mbappe și Hakimi au fost filmați asistând la un moment aristic în Times Square, ambii purtând cagule care le acopereau mare parte din față, lăsându-le la vedere doar ochii. Deși au sperat să treacă neobservați, câteva persoane i-au recunoscut și filmat de la distanță.

Imagine being this close to Mbappe and Hakimi and having no idea ????

(via elderordonez1/IG) pic.twitter.com/e6zullRoVo