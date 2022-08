David Popovici, minunea României! Florin Caramavrov, după performanța uriașă a ”fenomenului”

Ați văzut ce privire senină are, ce zâmbet liniștitor? De parcă ar vrea să spună: „Eu chiar mă distrez, prieteni! Vedeți cât de simplu este să înoți? Faceți sport, urmați-vă visul și puteți ajunge aici!” Bineînțeles că nu este chiar așa de simplu, bineînțeles că nu i-a fost atât de ușor să ajungă aici. Dar el asta transmite, că sportul e o plăcere, dacă îl faci cu pasiune, dacă ești dedicat, dacă gândești pozitiv, dacă ai aspirații înalte.

A pornit dintre noi, dintre voi, un copil care voia să se joace, să-și consume energiile. Apoi, a început să progreseze și a găsit lângă el oamenii potriviți, care i-au simțit potențialul, l-au încurajat, l-au corectat. Și mă refer în primul rând la părinții lui, iar apoi la antrenorii care l-au șlefuit.

David era și este un băiat simplu, căruia îi plăcea să se joace, să mănânce copios, dar care a înțeles de la cei care l-au coordonat că trebuie să se hrănească sănătos, să se antreneze permanent, aproape zilnic, în primul rând pentru a crește frumos și apoi, pe măsură ce timpii lui în bazin erau din ce în ce mai bun, să se gândească și la performanțe.

L-am zărit pe tatăl lui David în tribune la finala de la 100 de metri liber, în care fiul său a devenit campion european și, cel mai important, a doborât recordul mondial al probei. Au fost ani în care a sacrificat totul, poate și serviciul, pentru a fi mereu alături de David, să-l ducă dimineața la antrenament, să-i creeze toate condițiile. La un moment dat, familia Popovici și-a vândut chiar apartamentul și s-a mutat cu chirie pentru ca David să fie mai aproape de bazinul de înot, să reducă distanțele între antrenamente, școală, teme, să aibă timp liber pentru a putea arăta astăzi așa: senin, victorios, optimist.

David este o adevărată minune într-o țară în care sportul nu a fost considerat atât de imporatnt de către guvernanți. Sau mai bine-zis important doar la pozele de la performanțe. În rest, știți foarte bine, n-avem bazine (au mai apărut câteva, ce-i drept, în ultimii ani), am rămas în urmă la majoritatea disciplinelor cu metodele de antrenament, mulți dinte antrenorii noștri nu sunt școliți așa cum trebuie, nu investim în tehnologie pentru că n-avem bugete, etc, etc, etc.

Și-atunci e clar că acest băiat a apărut în constelația mondială doar datorită forțelor proprii, în care, după cum spuneam, părinții și antrenorul au avut un rol determinant.

Poate că statul român nu face mare lucru pentru sport, tot așteptăm acea strategie națională care nu mai apare, dar voi, părinți și copii, puteți realiza lucruri incredibile, dacă iubiți sportul, dacă doriți ca micuții voștri să crească sănătoși. Duceți-i la sport, insuflați-le dragostea pentru sport, nu-i forțați, lăsați-i să se joace și apoi îndrumați-i ușor spre performanță dacă într-adevăr simțiți că au talent. Alegeți-vă antrenorii potriviți, care își respectă meseria, arătați-le micuților cursele lui David și acea privire senină, de băiat fericit. Fericit că face sport, că e admirat de atâția oameni, că e român, că e cel mai bun din lume, cel mai rapid om de pe planetă! Fiți și voi un mic David care vrea și care poate să ajungă mare!