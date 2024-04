FCSB, din nou în Ghencea? Gigi Becali anunță planul pentru sărbătoarea de titlu

Cu șapte etape înainte de finalul play-off-ului, FCSB are un avans de 10 puncte față de următoarele două clasate, CFR Cluj și Rapid. Teoretic, FCSB ar putea fi campioană matematic chiar după derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională, însă are nevoie de un parcurs impecabil și de pași greșiți ai rivalelor.

FCSB - CFR Cluj, pe Arena Națională. Gigi Becali anunță că nu va face cerere pentru a juca în Ghencea

Un scenariu mai realist pare cel în care FCSB va fi campioană matematic în returul play-off-ului. Ultimul meci de acasă al liderului va fi împotriva lui CFR Cluj, în penultima etapă, iar Gigi Becali anunță că meciul se va juca pe Arena Națională, nu pe Stadionul Steaua, așa cum s-a zvonit în ultima perioadă.

Becali transmite că nu vrea să îi provoace pe rivalii de la CSA Steaua, iar meciul cu CFR Cluj - în care FCSB ar putea sărbători câștigarea titlului - se va disputa pe cel mai mare stadion al țării.

"Eu n-am vrut niciodată să creez tensiuni, să fac ambiții. E treaba lor, ei țin cu echipa aia, Steaua CSA. Pentru ce să fac asta? Ca să ce? Să creez tensiuni, să ne certăm? Nu, tată, îmi văd de treaba mea. Eu am vrut să jucăm acolo meciurile pe care nu le puteam juca pe Arena Națională.



Dacă facem acum asta, vor spune că o facem ostentativ. Mie îmi trebuie din astea? Pentru ce? În plus, acolo sunt 30.000, aici sunt 55.000. Ultimul meci de pe teren propriu îl avem cu CFR Cluj. Nu mai vreau să incit (n.r - mergând în Ghencea)", a spus Gigi Becali, la Prosport Live.

Gigi Becali a renunțat la artificii și la urcatul pe Maybach: "Dumnezeu mi-a dat o palmă"

Întrebat cum ar urma să sărbătorească titlul, Gigi Becali a spus că a renunțat la ideea de a celebra într-un mod exagerat, cu "artificii care să ajungă până în Giulești" și urcatul pe Maybach, așa cum se întâmpla în urmă cu aproximativ un deceniu.

"Asta o să o facă echipa (n.r - celebrarea titlului într-un autobuz descoperit). Și eu am luat Maybach-ul, e totul reparat. Trebuie doar să merg cu el. M-am gândit să fac asta, să mă urc pe mașină, dar am zis să-mi văd de treaba mea. Vopsisem mașina să fie la fel, am vrut să dau și artificii, dar mi-a dat Dumnezeu o palmă, 0-4 contra Rapidului, ca să-mi văd de treaba mea", a mai spus Becali.